Sweet Run est un jeu de plateforme sur le thème des bonbons créé par IP Zlata Roshchina. Explorez un monde lumineux et coloré où les montagnes sont faites de confiture et les routes sont pavées de pâte savoureuse. Dans ce coureur, sautez et glissez devant différents types d'obstacles et débloquez des personnages de dessins animés surprises. Mais ne vous laissez pas berner par la nature kawaii de ce jeu, car le rythme s'accélérera à mesure que vous jouez. Comment jouer : Déplacer - Touches fléchées gauche/droite Sauter - Touche fléchée vers le haut Glisser - Touche fléchée vers le bas Dash - Touche fléchée vers le bas (Dans les airs)À propos du créateur :Sweet Run a été créé par IP Zlata Roshchina. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Sweet Run. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.