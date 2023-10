Firefighter Pinball est un jeu d'arcade développé par b10b. Dans ce jeu, vous vivrez une expérience de flipper différente. Stylisé après une journée dans la vie des pompiers, ce jeu de flipper vous permettra de conduire un camion de pompiers, de vérifier votre autopompe, d'effectuer des opérations intérieures, de répondre à un incident de véhicule à moteur ou d'assister à un sauvetage par hélicoptère. De plus, vous apprendrez des faits sur la sécurité incendie tout en y jouant. Préparez-vous à passer du temps sur ce jeu de flipper passionnant et informatif ! Déplacez les palettes - A/D ou touches fléchées gauche/droite Tirez sur la balle - S ou flèche vers le bas Table inclinable - W ou flèche vers le haut Firefighter Pinball est créé par b10b, une société canadienne de développement de jeux qui propose des jeux par navigateur gratuits avec un gameplay de style arcade à la base. Ils ont d'autres jeux sur Poki : Array, Array, Array et Array !

Site Web : poki.com

