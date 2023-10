Boxing Physics 2

C'est la suite du jeu à succès Boxing Physics ! Renversez férocement vos adversaires comme un vrai Mike Tyson, mais assurez-vous de conserver un peu d'énergie pour votre défense ! Gagnez de l'argent et de nouveaux personnages en battant autant d'adversaires que possible. Outre les modes de combat habituels, vous pouvez également montrer vos talents de boxeur dans d'autres modes tels que le mode kickbox, le mode fou et le mode football. Apprécier! Contrôles: W - coup de poing Conseil de pro : essayez de vous pencher en avant lorsque vous frappez pour frapper avec un grand impact !

Site Web : poki.com

