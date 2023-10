Rowdy City Wrestling est un jeu de sport créé par Colin Lane Games. Faites les premiers pas pour devenir un champion de lutte de renommée mondiale dans le Wrestling Gym de Rowdy City. Rencontrez une variété de personnages tout au long de votre voyage, certains qui veulent vous aider et d'autres qui veulent vous faire du mal. Avancez dans votre carrière en combattant dans des matchs en tête-à-tête et d'autres types d'événements comme le Royal Rumble. Ce jeu réaliste vous offre même la possibilité de participer à des concerts à temps partiel et à des combats de rue pour de l'argent de poche. Avez-vous ce qu'il faut pour devenir le meilleur lutteur du monde ? Bienvenue à Rowdy City Wrestling. La première règle est la suivante : parlez-en et partagez le jeu avec vos amis. Déplacez-vous - Touches fléchées gauche/droite Sautez - Touche fléchée vers le haut Punch - Z Dropkick - Z (Dans les airs) Grab/Piledriver - Z (Lorsque l'adversaire est étourdi )Rowdy City Wrestling a été créée par Colin Lane Games. Ils ont d'autres jeux sur Poki comme Temple of Boom, Wrassling, Rowdy Wrestling, Knight Brawl et Dunkers.

Site Web : poki.com

