Touchdowners est un jeu de football américain en ligne créé par Colin Lane. Le défi de ce jeu est de gagner en obtenant le plus de touchés. Avec votre équipe de trois joueurs, vous devrez courir, sauter et passer pour arriver en premier à la zone des buts. Vous prévoyez de jouer à deux joueurs ou seul en mode arcade ou carrière.Touches fléchées - Déplacer vers la gauche/droiteZ - Passer la balleMode à deux joueursJoueur 1Z - Déplacer vers la gaucheX - Déplacer vers la droiteC - Passer la balleJoueur 2Flèches - Déplacer vers la gauche/droiteM - Passer la balleTouchdowners est créé par Colin Lane Games, un studio individuel basé à Stockholm, en Suède. Les autres jeux de Colin Lane incluent b-ball hit dunkers-2 ainsi que Wrassling, Temple of Boom, Fortz et Golf Zero.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Touchdowners. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.