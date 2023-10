Tuez des monstres pour vous échapper du Temple de Boom ! Ce jeu de plateforme explosif vous met au défi de survivre à des vagues d'attaques mortelles. En mode Campagne, vous affronterez des créatures impies dans trois temples. En mode Endless, votre mission est de tout tuer et de rester en vie ! Sauter ou Double saut - flèche vers le haut Déplacer latéralement - flèche gauche/droite Ramasser l'arme - flèche vers le bas Tirer - z Changer d'arme - x Sauter ou Double saut - w Déplacer latéralement - a/s Ramasser l'arme - s Tirer - c Changer d'arme - v Sauter ou double saut - flèche vers le haut Déplacer latéralement - flèche gauche/droite Ramasser l'arme - flèche vers le bas Tirer - k Changer d'arme - lÀ propos du créateur : Temple of Boom est créé par Colin Lane Games, un studio individuel basé à Stockholm, Suède. Les autres jeux de Colin Lane incluent les hits de b-ball Dunkers et dunkers-2, les jeux de lutte d'arcade Wrassling et Rowdy Wrestling, le jeu de tower defense multijoueur Fortz, les jeux sportifs Golf Zero et son dernier Big Shot Boxing.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Temple of Boom. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.