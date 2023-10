Recoil est un jeu de plateforme/action de Martin Magni. Vous incarnez un petit personnage et à l'aide de diverses armes dont vous aurez besoin pour tuer les méchants virus roses ! Vous ne pouvez cependant pas vous déplacer, votre seul moyen de vous déplacer est d'utiliser le recul de votre arme pour vous propulser ! Attention aux pointes, elles vous élimineront instantanément ! Interagissez avec de nombreuses mécaniques différentes et parcourez chaque niveau ! Cliquez avec la souris pour tirer. Recoil a été créé par Martin Magni. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Drive Mad et Speed ​​King ! Vous pouvez jouer à Recoil gratuitement sur Poki. Vous pouvez jouer à Recoil sur mobile et sur ordinateur gratuitement sur Poki.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Recoil. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.