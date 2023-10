Monster Tracks est un jeu d'adresse dans lequel vous devez parcourir des chemins dangereux avec des mouvements aériens. C'est pourquoi vous devez être prudent lorsque vous appuyez sur la pédale, car toute manœuvre trop intense peut faire basculer le camion vers l'arrière, vous faisant ainsi retourner la tête en bas. Étudiez attentivement le chemin et maintenez une légère inclinaison vers l'arrière, car la plupart des obstacles vous propulseront vers l'avant. Ajustez votre vitesse en fonction des besoins du niveau actuel et vous maîtriserez ce défi en un rien de temps ! Faites attention aux obstacles tels que les ponts spline, les cailloux, les bûches d'arbres, les moulins à vent, les rampes et bien sûr un plan d'eau qui vous fera perdre la partie si vous tombez dedans. Vous aurez l'opportunité d'utiliser la boutique et d'améliorer la puissance, l'adhérence et le poids de votre véhicule, afin de pouvoir relever facilement les défis à venir. N'oubliez pas de partager Monster Tracks avec vos amis et de comparer vos meilleurs scores ! Avancez - W, D, X, flèche vers le haut, flèche droite, clic de souris. Dirigez-vous vers l'arrière - S, A, Z, flèche vers le bas, flèche gauche. Monster Tracks est créé. par Martin Magni. Jouez à leurs autres jeux d'arcade sur Poki : Drive Mad, Recoil et Speed ​​King. Vous pouvez jouer à Monster Tracks gratuitement sur Poki. Monster Tracks peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Monster Tracks. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.