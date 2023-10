Bonk est un jeu de physique multijoueur pouvant accueillir jusqu'à huit joueurs à la fois. Poussez vos adversaires hors du niveau, le dernier homme debout gagne ! Affrontez vos amis ou n'importe qui de n'importe où dans le monde dans des matchs du dernier homme debout ou par équipe. Bonk.io est un jeu de stratégie ainsi que d'adresse brute, positionnez-vous avec soin et éviter une collision imminente peut être aussi efficace que d'écraser vos ennemis ! Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer et maintenez X pour vous alourdir. Lorsque vous êtes lourd, vous avez beaucoup plus d'élan, vous frapperez donc vos ennemis beaucoup plus loin et vous serez beaucoup plus difficile à contourner. Mais vous serez aussi beaucoup moins maniable ! Utilisez l'éditeur de niveaux en jeu pour créer facilement vos propres cartes, puis jouez dessus ! Jouez sur des centaines de millions de cartes personnalisées créées par la communauté et téléchargez la vôtre pour que d'autres puissent y jouer. Utilisez la fonction de jeu rapide pour accéder rapidement à un jeu, ou créez des jeux personnalisés et configurez-les comme vous le souhaitez. Bonkio est constamment mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations, alors revenez souvent ! Et le plus important, amusez-vous!

Site Web : bonk.io

