Bring me Cakes est un jeu de réflexion inspiré du conte de fées du Petit Chaperon Rouge. Seulement ici, il faut récupérer des gâteaux à apporter à sa grand-mère. Vous ne pouvez vous déplacer qu'en lignes droites, vous devez donc trouver un moyen d'arriver à la fin du niveau. En chemin, vous rencontrerez des obstacles et des loups dangereux que vous devrez éviter. Frayez-vous un chemin à travers les niveaux et faites plaisir à grand-mère avec vos gâteaux ! Utilisez des objets spéciaux comme de la dynamite, un indice de Granny ou inversez votre dernier mouvement, pour vous aider tout au long du chemin. Le jeu propose plus de 130 niveaux répartis en 3 chapitres, la forêt, la mine et la glace. Qui a créé Bring Me Cakes ? Bring Me Cakes est créé par PotatoJam. Jouez à leurs autres jeux de réflexion sur Poki : Monster Duo, Numbers, Onet Master, Onet Paradise et Solitaire Klondike 2.0

Site Web : poki.com

