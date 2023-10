Monster Duo est un jeu de puzzle dans lequel vous connectez deux tuiles identiques avec trois lignes droites ou moins. Semblable au concept des jeux Onet, cette expérience de mahjong possède une superbe interface graphique, des effets sympas comme des étincelles, des monstres mignons et, surtout, un plaisir sans fin ! Explorez et faites revivre une forêt mystique en franchissant ses étapes. Ces étapes se composent de diverses difficultés et surprises telles que de minuscules monstres qui sont en réalité des esprits magiques des Arbres Sacrés ! Ouvrez tous les serviteurs pour faire revivre la forêt mystique ! Tout ce que vous avez à faire dans un niveau est de trouver deux tuiles identiques et de les faire correspondre s'il n'y a rien entre elles. Rincez et répétez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de blocs dans le jeu. Allez-y et sauvez cette forêt mystérieuse ! Associez des blocs - Appuyez sur un bloc pour le sélectionner, puis appuyez sur un autre pour les associer. Monster Duo est créé par PotatoJam. Jouez à leurs autres jeux d'adresse sur Poki : Numbers, Bring me Cakes, Onet Master, Onet Paradise et Solitaire Klondike 2.0. Vous pouvez jouer à Monster Duo gratuitement sur Poki. Monster Duo peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

