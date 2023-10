Icycle est un jeu d'adresse dans lequel vous incarnez un cycliste nu seul dans un monde post-apocalyptique mortel. Sans amis, sans ennemis et sans personne à aimer, découvrez un monde véritablement froid et dur où le danger est votre seule excitation. Conduisez votre vélo à travers la planète figée dans le temps, manœuvrez au sommet des pentes glacées, évitez les glaçons dangereux, faites éclater toutes les bulles et essayez de profiter de ce magnifique paysage pour vous tout seul. Et comme personne n’est là pour vous juger, vous pouvez porter autant de tenues ridicules que vous le souhaitez. Pouvez-vous atteindre la fin de la piste océanique gelée pour gagner ce jeu ? Ride - A/D ou flèches gauche/droite Saut - W ou flèche vers le haut Icycle a été créé par Damp Gnat Games. C'est leur premier jeu sur Poki ! Vous pouvez jouer à Icycle gratuitement sur Poki. Pour le moment, Icycle ne peut être joué que sur votre ordinateur.

Site Web : poki.com

