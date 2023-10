Nagez dans l'océan avec de gros poissons ! Dans ce jeu multijoueur, vous devez protéger votre reine. Vous pouvez nourrir les poissons endommagés pour restaurer leur santé. Fusionnez des créatures plus petites pour en créer de plus grandes et éloignez-vous des méduses mortelles dans Oceanar.io !

