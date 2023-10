C'est un jeu pour un, deux et trois joueurs. Vous devez manger d'autres poissons avec votre poisson et grandir en le faisant ! Plus votre poisson grandit, plus vous obtiendrez de pierres précieuses. Échangez les gemmes contre des objets. Restaurer le récif après une attaque de requin. Après une attaque de requin 🦈, le récif est vide... Fini les roches ou les algues bien-aimées. Trois poissons sympathiques, Ivi 🐟, Neo 🐠 et Tod🐡, ont décidé que lorsqu'ils seront grands, ils gagneront beaucoup de pierres précieuses et restaureront et protégeront le récif en installant un ancien artefact de la mer Noire : la tête du golem de pierre. 🗿.Ce jeu peut être joué en solo, à deux ou à trois.Attention : personne ne peut manger de mines marines !Fish Eat Fish est créé par Indiesoft, un développeur de jeux basé en Biélorussie. Jouez à leurs autres jeux de puzzle addictifs et mignons sur Poki : Puffy Cat, Puffy Cat 2 et Mahjong Cards. Fish Eat Fish est jouable à la fois sur votre ordinateur et sur votre téléphone mobile gratuitement sur Poki.

