Crab & Fish est un jeu d'adresse dans lequel vous libérez du poisson en faisant apparaître des blocs et en descendant la plate-forme. Il vous suffit de toucher la cage à poisson pour libérer le pauvre animal. Faites éclater les blocs de manière stratégique pour maintenir votre équilibre et ne pas tomber de la plateforme ! Partagez Crab & Fish avec vos amis et dépassez leurs meilleurs scores en descendant plus loin. Il y a beaucoup de poissons dans la mer, et ils comptent tous sur vous pour les sauver ! Utilisez votre doigt ou votre souris pour faire apparaître des blocs et descendre la plateforme. Crab & Fish a été créé par Atatapp. Il s'agit de leur premier jeu sur Poki ! Crab & Fish est jouable gratuitement sur votre ordinateur et sur votre téléphone mobile sur Poki.

Site Web : poki.com

