Slopey est un jeu d'adresse en ligne dans lequel vous devez contrôler une balle et la diriger sur une piste de descente. Le jeu est inspiré du jeu à succès Slope. Dans ce jeu, vous descendez une pente aléatoire et essayez de ne pas tomber. Votre balle accélérera à mesure que vous avancerez de plus en plus. Slopey peut paraître simple, mais ce n’est pas du tout le cas. Assurez-vous de capturer des pierres précieuses au fur et à mesure afin de débloquer de nouveaux skins. Enregistrez-vous également de temps en temps pour des pierres précieuses gratuites. Vous pouvez jouer à Slopey sur Poki dans votre navigateur sur les appareils mobiles et de bureau. Steer ball - Flèche gauche/droiteSlopey est créé par Yello Games. Ils sont également les créateurs de Tricks, Jet Speed ​​et bien plus encore.

Site Web : poki.com

