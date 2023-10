Gem 11 est un jeu de réflexion dans lequel vous devez relier ensemble des pierres précieuses de même taille, couleur et numéro, créé par Stefan Nikolic. Librement basé sur le jeu populaire 2048, cet élégant jeu de réflexion vous poussera à la limite. Jouez gratuitement à Gem 11 sur Poki sur votre ordinateur ou appareil mobile et voyez combien de combinaisons de pierres précieuses vous pouvez créer ! Ce jeu HTML5 fluide est le moyen idéal pour tester vos compétences en matière de puzzle.Contrôles : Souris - Cliquez et faites glisser pour connecter les pierres précieuses. Conseil Pro : N'oubliez pas de regarder quel type de pierre vous obtenez ensuite. Le nombre dans le cercle noir au-dessus des pierres précieuses vous indique quel type de pierre précieuse vous obtiendrez dans l'emplacement vide. À propos du créateur : Gem 11 est créé par Stefan Nikolic, basé en Serbie.

Site Web : poki.com

