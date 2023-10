Fun Water Sorting est un jeu de réflexion dans lequel votre objectif est de trier les liquides par couleur en les mélangeant correctement. Commencez par déplacer les fluides dans les bons tubes jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'une seule couleur par tube. Pensez logiquement et trouvez votre propre façon de trier l'eau colorée. Si vous êtes bloqué ou faites des erreurs, vous pouvez toujours obtenir un indice ou annuler votre dernier mouvement ! Partagez Fun Water Sorting avec vos amis et découvrez qui peut terminer le jeu le plus rapidement ! Cliquez sur une bulle pour la sélectionner, puis cliquez sur un tube pour laisser tomber la balle sélectionnée. Sélectionnez/Déplacez la bulle - Appuyez ou cliquez avec le bouton gauche de la sourisFun Water Sorting a été créé par VNStart Studio. Il s'agit de leur premier jeu sur Poki ! Vous pouvez jouer à Fun Water Sorting gratuitement sur Poki. Fun Water Sorting est jouable sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles tels que les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Fun Water Sorting. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.