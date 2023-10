Finger Cook est un jeu de cuisine pointer-cliquer dans lequel vous apprenez à préparer un gâteau aux carottes ! Finger Cook a été créé par Functu. Dans Finger Cook, vous êtes le chef et préparez un gâteau aux carottes basé sur une vraie recette. Assurez-vous de suivre toutes les étapes dans le bon ordre et préparez le gâteau aux carottes le plus délicieux. Les actions que vous devez effectuer sont affichées en haut de l'écran. En bas il y a une minuterie. Assurez-vous de suivre toutes les étapes assez rapidement pour obtenir une note de 3 étoiles ! Une fois terminée, vous obtenez la recette pour que vous puissiez essayer de préparer un vrai gâteau aux carottes ! Contrôles : Clic de souris - actionÀ propos du créateur : Finger Cook a été créé par Functu.

Site Web : poki.com

