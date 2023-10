Circuroid est un jeu d'adresse addictif créé par Big Frost Games. Votre objectif est simple : détruire autant d’astéroïdes que possible ! Mais attention ! Vous devrez parcourir le cercle afin de viser vos cibles. Laissez un astéroïde sortir de votre orbite et c'est fini ! Progressez de niveau en niveau afin de débloquer des améliorations. Jouez à Circuroid sur Poki et revendiquez votre position de maître de l'espace ! Contrôles: Souris - Cliquez et faites glisser pour vous déplacer À propos du créateur : Circuroid est créé par Big Frost Games de Malaisie. Ils sont également les créateurs de Smashy Duo.

Site Web : poki.com

