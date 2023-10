Smashy Duo est un jeu d'arcade rapide dans lequel vous contrôlez deux héros qui se battent pour frapper autant de monstres et de zombies que possible avant d'être éliminés. Montrez vos talents de tennis et battez autant de zombies que possible. Jouez à Smashy Duo sur Poki et débloquez des power-ups et des héros pour rendre votre jeu plus excitant. Le jeu Smashy Duo comprend même des classements mondiaux afin que vous puissiez voir comment vos compétences de frappe se comparent ! Jouez gratuitement à Smashy Duo dans votre navigateur et amusez-vous à détruire autant de monstres futuristes que possible ! Contrôles: Espace - Démarrer Touche fléchée gauche - Appuyez à gauche Flèche droite - Frapper à droite À propos du créateur : Smashy Duo est créé par Big Frost Games, basé en Malaisie. Ils sont également les créateurs de Circuroid.

Site Web : poki.com

