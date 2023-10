Dungeon Miner est un jeu de simulation de gestion créé par DrMop. Votre défunt oncle vous a légué une mine pour vous apprendre à travailler dur et gagner votre fortune. Maintenant, prenez votre pioche et plongez profondément dans toutes les zones de votre terrain. Fabriquez de nouvelles armes et de nouveaux outils, explorez des donjons pour trouver des objets de valeur et des plans, combattez des créatures, améliorez votre équipement et lancez-vous dans une aventure passionnante. Dungeon Miner ne sera jamais ennuyeux car il regorge de contenu riche et de nombreuses surprises à explorer. Naviguer - WASD ou touches fléchées Attaque - E ou barre d'espace Sac à dos - BShow quête - L Lancer une bombe - QDungeon Miner est créé par DrMop. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Monster Mash, Wordy Pop, Brain Dozer, Tri Peaks, Australian Patience, Solitaire Golf, Solitaire Reverse et Wordsmith.

Site Web : poki.com

