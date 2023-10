Space Major Miner est un jeu d'action qui comporte des éléments de gestion et de gestion des ressources. Vous êtes dans les profondeurs sombres et effrayantes de l'espace et vous devez revendiquer cette terre. Enfilez votre combinaison d'astronaute et votre jetpack et partez à l'aventure où vous extrayez des roches mystérieuses et générées de manière procédurale pour extraire des ressources précieuses. Cela semble facile ? Et bien non. Faites attention à votre environnement car il existe des abominations cosmiques qui vous attaqueront sans relâche. Tirez-leur dessus avec votre pistolet laser avant qu'ils ne puissent vous toucher ! Dépensez vos ressources durement gagnées pour améliorer votre équipement afin d'être prêt à affronter les boss difficiles qui vous attendent. Pouvez-vous survivre longtemps et débloquer toutes les mises à niveau dans Space Major Miner ? Déplacer - WASD ou touches fléchées Voler - Double-sauter et maintenir Tirer - Clic gauche de la souris Mine - Clic droit de la souris Space Major Miner a été créé par Ardiam Games. Il s'agit de leur premier jeu sur Poki ! Vous pouvez jouer à Space Major Miner gratuitement sur Poki. Space Major Miner peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

