Huggy Wuggy Shooter est un jeu d'action effrayant dans lequel vous devez survivre à des hordes de jouets hantés en utilisant diverses armes. Dans cette horrible aventure, vous êtes coincé dans l'usine de jouets de Huggy Wuggy où tous les jouets négligés ont pris vie avec rien d'autre que la fureur. Chaque nuit, ils s'attaquent aux visiteurs sans méfiance, et maintenant c'est votre tour. Promenez-vous dans l'usine abandonnée colorée et tirez sur tous les jouets possédés qui se dressent sur votre chemin. Il y a une multitude d'armes parmi lesquelles choisir, vous pouvez donc aussi vous amuser dans cette atmosphère sombre. Soyez constamment conscient de votre environnement et soyez à l'affût des ennemis apparaissant soudainement dans l'obscurité. Combien de jours pouvez-vous tenir dans Huggy Wuggy Shooter ? Déplacer - WASD ou touches fléchées Tirer - Clic gauche de la souris Exécuter - (Maintenir) Shift Viser - Bouton droit de la souris Changer d'arme - Molette de la souris ou touches numériques de 1 à 7 Recharger - Molette de la souris Changer d'arme - Molette de la souris Attaque au couteau - Grenade FThrow - GHuggy Wuggy Shooter a été créé par GoGoMan. Jouez à leur autre jeu sur Poki : Neon Flytron : Cyberpunk RacerHuggy Wuggy Shooter ressemble à d'autres jeux similaires comme Five Nights at Freddy's (FNAF) ou Poppy Playtime. Vous pouvez jouer à ce jeu sur votre navigateur sur Poki. Pour plus de jeux effrayants comme celui-ci, consultez notre section Jeux d'horreur. Huggy Wuggy Shooter est gratuit sur Poki. Huggy Wuggy Shooter est jouable sur votre ordinateur.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Huggy Wuggy Shooter. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.