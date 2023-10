Pop It Master est un jeu de réflexion en ligne relaxant. Le jeu est basé sur les célèbres jouets Pop It fidget. Dans ce jeu, votre objectif est d'appuyer sur les popits pour les faire éclater et débloquer un jouet coloré. Faites attention à faire éclater chaque bulle et ne laissez rien derrière vous ! Si vous rassemblez toute la collection de 80 jouets fidget, vous pouvez débloquer le mode secret. Êtes-vous prêt à vivre une expérience de popping numérique satisfaisante ? Allez-y et profitez des sons et des sensations apaisantes réalistes que Pop It Master a à offrir ! Pop - Appuyez ou cliquez avec le bouton gauche de la sourisPop It Master est créé par Rad Brothers. C'est leur premier jeu sur Poki !

