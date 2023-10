Idle Miner est un jeu de clic inactif dans lequel vous (avec l'aide de votre fidèle chat) vous frayez un chemin à travers les mines pour collecter des matériaux. Vous pouvez améliorer votre pioche avec de nouveaux minéraux et matériaux, mais ce n’est pas parce que vous achetez une mise à niveau qu’elle sera toujours meilleure. Mine, cliquez et frayez-vous un chemin à travers le jeu et voyez jusqu'où vous pouvez aller ! Cliquez sur la cloche en bas à gauche pour miner plus rapidement. Suivez le tutoriel au début du jeu pour tous les détails !Idle Miner est créé par Denis Olenison. C'est leur premier jeu sur Poki ! Vous pouvez jouer à Idle Miner gratuitement sur Poki. Idle Miner ne peut être joué que sur votre ordinateur pour le moment.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Idle Miner. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.