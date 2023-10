Idle Money Tree est un jeu de clicker inactif dans lequel vous générez de l'argent en secouant (ou en cliquant) sur un arbre qui fait pousser de l'argent ! Économisez suffisamment pour acheter des mises à niveau et augmenter vos revenus par seconde. De plus, plus vous tapez vite, plus vous pouvez gagner d'argent. Gardez ces deux choses à l’esprit et commencez à gagner de l’argent ! Le jeu vous proposera occasionnellement des missions et des choix, et chaque option que vous choisirez entraînera un résultat différent. Ouvrez le parchemin à gauche pour terminer la mission et obtenir votre prix. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez suffisamment d'argent pour débloquer le magasin spécial et le magasin d'armes. Après cela, vous pourrez façonner le reste de l’histoire avec vos actions et vos décisions. Dans ce jeu, l'argent pousse sur les arbres ! Allez-y et montrez-nous si vous pouvez être le prochain milliardaire de renommée mondiale ! Appuyez ou cliquez avec le bouton gauche de la souris - Acheter la mise à niveau. Idle Money Tree est créé par MarketJS. Jouez à leurs autres jeux occasionnels sur Poki : Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies, Mahjong Pyramids, Débloquez-le, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story et Typing FighterVous pouvez jouer à Idle Money Tree gratuitement sur Poki.Idle Money Tree peut être joué sur votre ordinateur et vos appareils mobiles comme téléphones et tablettes.

