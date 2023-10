Solitaire Reverse est un jeu de cartes dans lequel les règles habituelles du solitaire sont inversées : vous partez maintenant de la position finale et essayez de descendre jusqu'à la position de départ. Votre objectif est de jouer les cartes dont la valeur est exactement d'un chiffre supérieur ou inférieur à la carte ouverte qui se trouve dans le coin inférieur droit. Ce jeu de solitaire change tout ! Allez-y, dépensez vos couronnes durement gagnées sur de nouveaux thèmes et profitez du jeu avec de nouveaux arrière-plans magnifiques ! Utilisez votre curseur pour choisir la carte que vous souhaitez jouer et cliquez dessus. Solitaire Reverse est créé par DrMop. Découvrez ses autres jeux Monster Mash, Wordsmith, Wordy Pop, Australian Patience et Solitaire Golf sur Poki !

Site Web : poki.com

