Wordy Pop est un jeu de société dans lequel le joueur doit créer autant de mots que possible. Créez autant de mots que possible avant que les lettres n'inondent l'écran et obtenez le meilleur score possible ! Voici un conseil : utilisez les bombes pour supprimer des rangées entières de lettres ! Sélectionnez des lettres - Clic gauche de la souris. Wordy Pop est créé par DrMop. Ils sont également les créateurs de Monster Mash sur Poki !

