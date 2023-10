Blightborne est un jeu dans lequel vous devez parcourir plusieurs donjons pour trouver un artefact spécial. Dans le monde de Blightborne, vous commencez dans un village en proie à des années de fléaux. Les gens déménagent, les récoltes sont mauvaises et on parle même d'étranges créatures qui visitent la ville la nuit. Vous devez récupérer un puissant artefact afin de faire prospérer à nouveau le village. Traversez les donjons dangereux, battez les créatures maléfiques, collectez des pièces pour acheter des objets spéciaux et récupérez finalement l'artefact magique. Êtes-vous assez courageux pour participer à cette quête, traverser tous les donjons et sauver le village ?Contrôles :Touches fléchées - moveZ - attaque X - tiretF - panneau de capacitésA - compétence précédenteB - retour au villageP - pauseC - placer le portailV - récupérer les portailsS - compétence suivanteÀ propos du créateur :Blightborne a été créé par Mizadev. Ils sont connus pour le jeu Towntopia, ici jouable sur Poki.

