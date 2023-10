Duke Dashington Remastered est un jeu de plateforme dans lequel vous incarnez un chasseur de trésor s'échappant rapidement des donjons et des châteaux qui s'effondrent. Chaque niveau vous donne 10 secondes pour fuir avant que toute la pièce ne s'effondre. Alors examinez rapidement les environs, déterminez le bon chemin de sortie et frayez-vous un chemin vers la liberté ! Il y a 5 donjons différents et 150 niveaux remplis d'obstacles créatifs à résoudre. La version remasterisée ajoute un tout nouveau donjon appelé Crystal Cavern qui n'était pas inclus dans le jeu original. Montrez-nous si vous avez ce qu'il faut pour devenir le chasseur de trésor le plus célèbre du monde ! Hé, qu'est-ce que tu attends ?! ALLER! 10… 9… 8… Dash - WASD ou touches fléchées Duke Dashington Remastered est créé par Adventure Island. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Tiny Dangerous Dungeons, Heart Star, Super Dangerous Dungeons et Total Party Kill ! Vous pouvez jouer à Duke Dashington Remastered gratuitement sur Poki. Duke Dashington Remastered peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes. .

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Duke Dashington Remastered. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.