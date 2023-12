Partez pour devenir le héros ultime dans Relmz.io ! Dans ce RPG MMO, vous vous lancez comme personne dans une petite ville. Armé seulement d'un bâton et d'un rêve, vous partez vers la gloire et l'aventure ! En explorant le monde de Relmz.io, vous rencontrerez d'autres aventuriers en quête, combattrez des monstres horribles et rassemblerez des tonnes de butin impressionnant ! Attention quand même ! Combattez un ennemi trop coriace et vous risquez de perdre une partie de votre renommée et de votre XP. Deviendrez-vous le héros le plus fort et le plus célèbre de Relmz.io ?

Site Web : poki.com

