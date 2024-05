Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Shipo.io est un jeu en ligne qui vous invite à commander votre propre bateau pirate et à embarquer pour un voyage audacieux ! Avez-vous déjà rêvé d'être un pirate et de conquérir l'océan ? C'est maintenant votre chance d'y parvenir ! Commencez avec un petit bateau armé d'un canon, combattez vos ennemis et réclamez leur trésor. Améliorez votre vaisseau avec l'argent que vous avez gagné en cours de route. Vous pouvez également personnaliser votre drapeau et recruter des bandits pour rejoindre votre équipage. Qui est prêt à devenir le maître ultime des mers ?

