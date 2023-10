Sink It est un jeu d'adresse dans lequel vous devez couler le bateau de votre adversaire en tirant avec votre canon ! Jouez seul ou avec un ami sur ordinateur ou mobile. Surveillez votre angle et tirez avec votre canon au bon moment. Si vous touchez l'eau, vous provoquerez une vague géante qui vous déplacera, vous et votre adversaire, rendant plus difficile la frappe. Pendant le match, des objets tomberont du ciel et affecteront l'eau. Certains de ces objets peuvent effectivement être collectés. En utilisant les vagues pour déplacer l'objet vers vous, vous pouvez utiliser leur effet cool, comme geler la mer ! Pouvez-vous vaincre tous vos adversaires ?1 Joueur : Feu – Appuyez sur espace/appuyez et relâchez sur mobile et tablette. 2 Joueurs : Fire joueur 2 - Appuyez sur entrée/appuyez et relâchez sur mobile et tablette. Sink Il a été créé par Alex, Jacq & Koen. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Sink It. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.