Jouez à My Singing Monsters en ligne gratuitement avec le cloud mobile now.gg. My Singing Monsters est le jeu musical de Big Blue Bubble dans lequel les joueurs doivent nourrir et prendre soin de monstres musicaux amusants ! Préparez-vous à une aventure d’élevage de monstres comme vous n’en avez jamais vécue auparavant. Bienvenue sur une île magique habitée par des monstres musicaux magiques. Ces monstres chantants vous donneront envie de taper du pied et de vous balancer au rythme. Collectionnez et élevez votre propre famille de monstres chantants. Concevez et améliorez une maison insulaire confortable pour vous tous. Partez ensuite dans le monde sauvage de Singing Monster pour un voyage musical ! Décorez et rénovez cette île tropicale tout en dansant sur un rythme hypnotique et optimiste. Rencontrez un large assortiment de monstres adorables et amusants que vous pouvez collectionner et améliorer. Rencontrez et partagez des conseils avec d'autres joueurs de Singing Monsters du monde entier !

Site Web : now.gg

