Jouez à Arknights en ligne gratuitement avec le cloud mobile now.gg. Arknights est le jeu de stratégie de Yostar dans lequel vous menez la lutte contre un dangereux virus qui a conquis le monde. Travaillez côte à côte avec Amiya pour recruter et former des opérateurs, puis déployez-les dans des missions à travers le monde. Défendez les innocents et éliminez tous ceux qui se mettent en travers de votre chemin ! Le sort de l’île de Rhodes est entre vos mains. Choisissez les bons opérateurs pour chaque tâche, puis élaborez une stratégie gagnante pour vaincre vos ennemis en un temps record. Des centaines d’opérateurs font la queue pour rejoindre votre équipe. Tous prêts et disposés à faire tout ce qu’il faut pour protéger l’île de Rhodes. Mélangez-les et assortissez-les pour une variété et des possibilités illimitées !

Site Web : now.gg

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Arknights. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.