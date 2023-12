IZOWAVE - Build and Defend est un jeu de stratégie proposant un défi de survie contre des vagues d'attaques incessantes dans un vaste monde ouvert ! Sélectionnez votre carte et votre mode et lancez-vous dans une aventure aux côtés de votre assistant, face à des ennemis et des attaques de plus en plus puissantes. Construisez des tours pour attaquer, des générateurs de ressources, des murs pour la défense, des munitions pour recharger des munitions, des boosters pour augmenter l'efficacité de la tour, et bien plus encore. Améliorez vos statistiques et celles de votre assistant, explorez pour collecter des pierres précieuses et enregistrez votre progression à tout moment ! Combien de temps pouvez-vous tenir dans ce monde dangereux ?

Site Web : poki.com

