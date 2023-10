King Rugni est un jeu de tower defense créé par Ravalmatic. Ce jeu vous met dans la peau d'un monarque nain farfelu. Déployez vos tours sur le terrain et créez un système de défense imprenable. Il y a des tours à débloquer et à améliorer, de nombreux ennemis différents, 5 zones différentes et 30 niveaux. Êtes-vous prêt pour cette aventure passionnante, votre Grâce ? Cliquez sur les tourelles pour les activer. Le roi Rugni est créé par Ravalmatic. Jouez gratuitement à leurs autres jeux sur Poki : Merge Cakes, foot-chinko, Cricket Hero, Battleships Armada, Mafia Billiard Tricks et basket-champ

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à King Rugni. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.