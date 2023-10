Classic Minesweeper est créé par Ravalmatic. Êtes-vous prêt pour votre nouvelle carrière de désamorceur de mines ? Commencez en douceur avec une petite planche facile, et une fois que vous êtes familiarisé avec la mécanique, passez à des planches plus résistantes qui sont inondées de dizaines de mines. Les tuiles sur lesquelles vous cliquez afficheront votre proximité actuelle avec la mine la plus proche avec un numéro. Avec ces informations, réfléchissez bien à votre mouvement et essayez de ne pas exploser ! Les tuiles sur lesquelles vous cliquez indiqueront votre proximité actuelle avec la mine la plus proche. Continuez à cliquer sur les tuiles jusqu'à ce que vous ayez vidé le tableau des mines. Classic Minesweeper est créé par Ravalmatic. Jouez gratuitement à leurs autres jeux sur Poki : Merge Cakes, foot-chinko, Cricket Hero, Battleships Armada, Mafia Billiard Tricks et basket-champ

