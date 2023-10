Pogo Penguin est un jeu de pingouin cool et mignon de DoubleDutch Games. Dans ce jeu, vous contrôlez un pingouin sur un pogo stick. Vous devez éviter les obstacles tout en collectant autant de nourriture que possible. Pendant le tour, vous pouvez collecter de nombreux power-ups pour vous faciliter la vie et sauter aussi loin que vous le pouvez ! Affrontez vos amis en établissant le meilleur score ou découvrez qui peut sauter la plus grande distance. En sautant rapidement par-dessus les obstacles, le jeu vous donne un coup de pouce qui fait augmenter votre score encore plus rapidement. Le jeu vous propose des objectifs sympas que vous pouvez atteindre. Terminer un objectif vous rapporte une belle récompense. Collectez des pièces dans le niveau et achetez de belles améliorations dans le magasin pour le speedboost ou l'aimant à pièces, ou achetez des améliorations pour les objets que vous pouvez collecter dans le jeu, comme l'invincibilité ou le boost d'étoiles ! Le jeu propose une jolie bande-son, un arrière-plan sympa et de jolis personnages que vous devez esquiver sur votre pogo stick. Pouvez-vous établir un meilleur score ? Avancer/Confirmer le choix (menu) - espace Naviguer dans le menu - touches fléchées Pogo Penguin a été créé par DoubleDutch Games. Ils sont également connus pour le célèbre jeu Speed ​​Runners.

Site Web : poki.com

