Burnout Drift: Seaport Max

La folie du drift revient avec le troisième opus de la série Burnout Drift. Cette fois, nous sommes transportés vers un vaste port maritime avec des conteneurs, des navires, des grues et d'autres obstacles à éviter, sauter et dériver ! Personnalisez votre voiture en fonction de votre style, puis commencez à dériver. Réalisez autant de dérives sympas que possible pour gagner des points et de l'argent pour plus de mises à niveau. Contrôles: WASD ou touches fléchées – Conduire Barre d'espace - Frein à main C - Changer la vue de la caméra

Site Web : poki.com

