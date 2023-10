Pogo Run est un jeu dans lequel vous devez faire la course avec d'autres personnes sur votre pogo stick ! Assurez-vous d'esquiver tous les obstacles qui se dressent sur votre chemin et battez les 4 autres joueurs jusqu'à l'arrivée. Les courses dans Pogo Run sont basées sur un système à élimination directe. Si vous terminez dernier, le jeu est terminé. À chaque tour (4 au total), le dernier joueur est éliminé. Assurez-vous de ne pas terminer dernier lors des 3 premiers matchs, et gagnez au dernier tour pour remporter le trophée ! À la fin de chaque niveau, il y a une cible que vous pouvez atteindre pour gagner des points supplémentaires. Gagnez toutes vos parties, gagnez tous les trophées et devenez le meilleur joueur de Pogo Run ! Déplacer - clics / flèchesPogo Run a été créé par Kiemura, basé en Finlande. Kiemura est connu pour des jeux comme Piranh.io, Tap Roller, Jump Around et Picky Package.

