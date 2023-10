Raft Wars 2 est un jeu de tir bourré d'action créé par Martijn Kunst comme suite du jeu à succès Raft Wars. Simon et son frère reviennent de vacances bien méritées et découvrent un parc aquatique au-dessus de l'endroit où ils ont caché leur trésor enfoui. Ils ont maintenant pour mission de mettre le parc aquatique en faillite afin de pouvoir récupérer leur or ! Détruisez les toboggans aquatiques, les piscines, les sauveteurs, les agents de sécurité et bien plus encore pour récupérer votre trésor ! Gagnez des pièces en effectuant des tirs stratégiques afin de débloquer des grenades, des roquettes et des améliorations de radeaux. Construit à l'origine en Flash, Raft Wars 2 a été converti en HTML5 afin que vous puissiez désormais jouer au jeu directement sur n'importe quel ordinateur de bureau ou appareil mobile. Souris - Cliquez et dessinez tirerRaft Wars 2 est créé par Martijn Kunst et TinyDobbins, basés aux Pays-Bas. Ils sont également les créateurs de Raft Wars et Raft Wars Multiplayer.

Site Web : poki.com

