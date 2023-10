Raft Wars Multiplayer est la version multijoueur du jeu classique Raft Wars. L'original Raft Wars est un jeu de tir amusant basé sur des niveaux créé par Martijn Kunst, dans lequel vous et votre frère Simon devez défendre votre trésor contre des ennemis de toutes sortes ! Cette fois, vos adversaires ne sont pas contrôlés par des ordinateurs, mais vous jouez contre d'autres joueurs du monde entier ! Construit à l'origine en Flash, vous pouvez désormais profiter de Raft Wars en HTML5 sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile. Souris - Cliquez et dessinez pour tirer Raft Wars Multiplayer est créé par Martijn Kunst et TinyDobbins, basés aux Pays-Bas. Ils sont également les créateurs de Raft Wars 2 et Raft Wars.

Site Web : poki.com

