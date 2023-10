Avez-vous déjà vu une girafe glisser sur une rampe de ski ? Dans ce jeu, vous le ferez ! Le but est simple : amener votre girafe à aller le plus loin possible ! C’est plus facile à dire qu’à faire lorsque votre girafe vole et se retourne dans les airs. Vous voulez prouver que votre girafe a l’étoffe d’une championne ? Affrontez vos amis en mode de jeu à deux joueurs. Contrôles: Espace ou clic de souris - Voler

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Giraffe Winter Sports Simulator. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.