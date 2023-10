Castle Woodwarf est un jeu de simulation inactif dans lequel vous êtes chargé de faire prospérer une communauté naine. Utilisez vos compétences stratégiques pour déterminer les priorités de votre clan telles que le bûcheron, la pêche, la cueillette et la protection. Vous avez également un dragon sous votre village que vous devez garder à l'écart de la horde d'ennemis qui approche de temps en temps. Une fois que vous avez entraîné un nain, il travaillera seul sur les ressources. Commencez donc par recruter des nains pour couper des arbres, attraper du poisson, améliorer votre château et l'environnement. Certaines améliorations inciteront vos nains à consommer plus de nourriture, alors gardez toujours à l'esprit d'équilibrer toutes les nécessités et d'avoir toujours suffisamment de poisson. Allez-y et montrez à tous les autres nains comment gérer une communauté ! Apportez des améliorations - Cliquez ou appuyez sur une mise à niveau pour l'acheter. Embauchez un nain pêcheur qui se rendra automatiquement à l'eau et pêchera pour se nourrir, ou embauchera un nain bûcheron qui abattra des arbres pour obtenir du bois. . Vous pouvez également collecter ces matériaux et cette nourriture avec un nain rassemblé. Castle Woodwarf a été créé par Domo Games, un studio de développement de jeux basé en Croatie. Il s'agit de leur premier jeu sur Poki ! Castle Woodwarf est gratuit sur Poki. Castle Woodwarf est jouable sur votre téléphone et votre ordinateur.

