Castle Pals est un jeu de plateforme rétro basé sur des niveaux dans lequel deux meilleurs amis doivent prendre d'assaut le château ! Chacun de vous possède ses propres capacités spéciales : soit en tant que combattant percutant, soit en tant que voltigeur gracieux. Évitez les boules de feu, les gobelins et bien plus encore lorsque vous vous frayez un chemin à travers le château. Relevez le défi de viser l'or et de terminer chaque niveau en un certain temps ! Pouvez-vous guider les Castle Pals à travers les 40 niveaux bourrés d'action ? Déplacer - Touches fléchées Attaque - ZCastle Pals a été créé par Brad Erkkila. Découvrez leur autre jeu sur Poki : Squish Machine

Site Web : poki.com

