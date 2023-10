Ant Art Tycoon est un jeu inactif créé par Wix Games. Vous êtes le gérant d'une colonie de fourmis artistes et votre travail consiste à décider combien chaque tableau doit se vendre. Gagnez de l'argent en ajustant le prix de chacune de vos œuvres d'art de fourmis afin de maximiser vos revenus auprès des acheteurs potentiels. Assurez-vous de ne pas surévaluer les œuvres, sinon les gens ne les achèteront pas ! Mais ne les sous-estimez pas non plus, car vous aurez besoin d’argent. Vous pouvez acheter de meilleures fourmis, plus de couleurs, des toiles plus grandes, des bonus de vitesse et bien d'autres surprises avec l'argent que vous avez gagné. Préparez-vous à devenir le galeriste le plus riche de la ville !Acheter - Bouton gauche de la souris (ou appuyez avec votre doigt)Ant Art Tycoon a été créé par Wix Games. Ils sont également les créateurs de la série Duck Life qui comprend Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life: Battle, Duck Life Adventure (Demo), ducklife-space, Jellymoji, Jumphobia et Let's Roll.

