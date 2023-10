Word vs Word est un jeu de réflexion à 2 joueurs dans lequel vous affrontez un autre joueur dans un match de formation de mots. Créez votre personnage, choisissez un avatar et participez à un match en temps réel contre un concurrent. Vous trouverez un tableau ressemblant à des mots croisés rempli de lettres confuses, et c'est à vous de faire glisser une ligne de lettres pour former un mot. Plus votre mot est long, plus vous obtiendrez de points. Faites attention au nombre de points que contient chaque lettre afin de pouvoir réaliser des combos incroyables ! Il est bon de savoir que vous et votre adversaire pouvez utiliser 12 bonus qui changeront la donne et qui pourraient être déterminants pour votre victoire ou votre défaite. Il s'agit notamment, mais sans s'y limiter : d'ajouter des gelées vierges au mélange, de reconstituer le mot de vos rêves ou de remanier l'ensemble du plateau pour saboter le prochain score de votre adversaire. Ces bonus ne peuvent être utilisés qu'une seule fois par partie, alors choisissez judicieusement et choisissez votre bonus préféré avant votre adversaire ! Si vous aimez les jeux comme le Scrabble et Wordfeud, vous allez adorer Word vs Word ! N'oubliez pas de partager le jeu avec votre ami et voyez qui est le meilleur forgeron de mots. Faites glisser une ligne de lettres pour créer un mot. Plus votre mot est long, plus vous obtiendrez de points. Faites attention au nombre de points que contient chaque lettre afin de pouvoir créer des combos incroyables ! Word vs Word a été créé par Wix Games. Ils ont de nombreux autres jeux géniaux sur Poki : Ant Art Tycoon, Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life : Battle, Duck Life Adventure (Demo), ducklife-space, Jellymoji, Jumphobia et Let's Roll. Vous pouvez jouer Word vs Word gratuitement sur Poki. Word vs Word peut être joué sur votre ordinateur et vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

