Yeah Bunny 2 est la suite amusante et colorée du titre à succès Yeah Bunny ! créé par Adrian Zarzycki. Notre lapin pixelisé préféré revient pour courir, sauter et grimper niveau après niveau et monde après monde de carottes, d'étoiles et de clés. Explorez de nouvelles terres avec votre héros sautillant et vivez l'aventure ultime dans Yeah Bunny 2 sur Poki. Contrôles: Espace/clic de souris - Sauter À propos du créateur : Ouais lapin ! et Yeah Bunny 2 sont créés par Adrian Zarzycki, basé en Pologne.

Site Web : poki.com

